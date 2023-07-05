Фасад жилого дома обрушился во время ливня в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространились кадры, по которым видно, как фасад жилого дома обрушился в Астане во время вчерашнего ливня. Застройщик оперативно произвел очистку прилегающей территории. Фасад восстановят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании «Елорда Даму» сообщили, что жилой дом 31 по улице Ч.Айтматова был введен в эксплуатацию в 2016 году. По факту обрушения части фасада в компании проинформировали о том, что 4 июля силами подрядной организации оперативно произведена очистка прилегающей территории.

«Несмотря на истечение гарантийных сроков, подрядная организация немедленно приступила к восстановлению фасада. Работы планируется завершить в течение пару дней. Причины обрушения части фасада устанавливаются», - отметили в компании.

Напомним, что вчера в Астане пошел сильный дождь с грозами. По информации Казгидромета, по республике наблюдалось усиление ветра, на юго-западе, юго-востоке с пыльной бурей, днем на северо-западе, севере, в центре – град, ночью и утром на севере – туман.