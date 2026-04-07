    09:48, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Фармацевты частных аптек продавали сильнодействующие препараты без рецепта в Казахстане

    С 30 марта по 3 апреля в стране прошел первый этап операции «Дәрмек», направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    лекарства, таблетки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам мероприятия:

    • возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта;
    • проверено более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий;
    • выявлено 209 правонарушений;
    • ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров;
    • к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий;
    • в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.

    В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах. Так, в Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ. В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов. В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны. В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн.

    МВД напоминает: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законом. Работа в данном направлении продолжается.

    Ранее в Туркестанской области выявили продажу сильнодействующих препаратов без рецепта.

    Динара Жусупбекова
