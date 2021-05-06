Фармацевтический завод построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал об успешно завершенных переговорах по строительству в Петропавловске фармацевтического завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что инвестиционный проект войдет в специальную экономическую зону Qyzyljar.

«Еще одно предприятие появится на карте области. Сегодня окончательно договорились с российскими инвесторами-учредителями компании «Велфарм» (Москва) по строительству фармацевтического завода в Петропавловске. Переговоры длились последние полгода. Фармзавод будет выпускать лекарственные препараты с полным циклом производства. Государство подведет всю инфраструктуру. Инвесторы готовы вложить 15 млрд тенге. Будет создано 200 новых постоянных рабочих мест. Благодаря этому проекту экономика получит новый виток развития, а область будет обеспечена медицинскими препаратами местного производства», - проинформировал К.Аксакалов.

О намерении открыть фармзавод в регионе местные власти сообщили в сентябре прошлого года. Североказахстанская делегация выезжала на переговоры в соседний Омск.

Специальную экономическую зону в Петропавловске создали в 2019-м году. Первым участником СЭЗ стала турецкая компания «YDA Holding». Инвестор строит в Петропавловске современную многопрофильную больницу. Позже в СЭЗ вошли проекты по производству сельскохозяйственной техники и трансформаторов и электротехнической продукции.