Фармацевтическая промышленность: как сложился мировой рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глобальный фармацевтический рынок на сегодня активно развивается и демонстрирует активный рост на фоне ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Среднегодовой темп прироста глобального фармрынка составляет 6%. Об этом говорится в проведенном в одном из аналитических обзоров Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» в рамках Национального проекта «Здоровье нации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глобальная фармацевтика занимает важное место в мировой экономике, характеризуется не только сложной структурой и специфичностью инновационных процессов, но и высокой инвестиционной привлекательностью и достаточно большим количеством рабочих мест, занятых как в производстве, так и в разработке новых молекул.

Фармпромышленность остается ключевым фактором развития экономики многих европейских стран и представляет собой одну из самых наукоемких отраслей экономики, которая связана с высокотехнологичными производственными процессами.

В контексте инновационных возможностей и конкурентоспособности зачастую рассматривается экспортный потенциал стран, конкретнее — их высокотехнологичный экспорт. Стратегическое развитие фармацевтической отрасли подвержено влиянию демографических и эпидемиологических тенденций: характерные заболевания определяют фокус научно-исследовательских разработок и направления мировой инвестиционной активности в отрасли. В этом процессе преобладающую роль играют компании BigPharma, замыкающие на себе инновационные процессы и вкладывающие огромные средства разработку инновационных молекул. В то же время, оставаясь социально значимой сферой, фарминдустрия весьма зависима от регуляторных решений и эффективности управления научно-исследовательскими процессами.

«По итогам 2020 года, глобальный фармрынок можно отнести к единственным рынкам, который активно развивается и в ситуации с пандемией демонстрирует активный рост. Еще до пандемии Covid-19 присутствовали такие проблемы как ценовое давление, ориентация на результаты, сложные портфели лекарств и жесткая нормативно-правовая среда. Тем не менее, вместе с проблемами приходят изменения и возможности, при этом фармацевтическая отрасль гибко адаптируется, глядя в будущее», - говорится в обзоре.

Касательно тенденции мировой фарминдустрии можно отметить, что ежегодно в мире разрабатываются 20-30 новых лекарственных веществ.

По данным ведущих экспертов «Fortune Business Insights», стоимость мировой фармацевтической промышленности в 2020 году составила 1,12 триллиона долларов США, а к 2023 году достигнет 1,57 триллиона долларов США. Отмечается позитивная тенденция среднегодового темпа прироста в 6%, в частности, за счет увеличения производства противоопухолевых, противодиабетических и противоревматических препаратов на 12% в год.

Растет влияние доходов и прибыли фармацевтического сектора на ВВП.

«Общий объем продаж по итогам 2019 года составил более 2 триллионов долларов США – это порядка 1,4% от мирового ВВП. Глобальные продажи экспортируемых лекарств 116 стран обошлись в 392,9 млрд. долларов США. При этом занятость населения в фармотрасли составила 4,4 млн. человек – 0,1% от трудоспособного населения планеты. Необходимо отметить масштабы инвестиций в научные исследования, которые превышают 150 млрд. долларов США, при этом 20% дохода рынка складываются от разработок R&D-центров, в результате чего на глобальный рынок ежегодно выходят более 30 новых молекул», - отмечается в исследовании.

По данным международной аналитической компании «IQVIA» топ-10 стран определяют 79,5% от общей стоимости мирового фармрынка, где по итогам 2019 года рейтинг возглавляет США с объемом рынка в 501,2 млрд долларов США.

Согласно данным, фактически, ведущие фармацевтические компании повторно инвестируют до 20,8% от объема продаж лекарств в разработку новых лекарств.

Следует отметить, что активная государственная поддержка фармацевтической промышленности позволила ряду развивающихся стран, прежде всего Индии и Китаю, не только защитить внутренние рынки, но и успешно осуществить выход на внешние. Удельный вес собственных производителей на фармацевтическом рынке Китая составляет 70%, Индии – 80%. Государство активно способствовало возрастанию роли этих стран и на мировом рынке. Так, доля индийских и китайских компаний на глобальном фармацевтическом рынке выросла с 2007 по 2019 год с 6,5 до 9,4%.

Наиболее динамично развивающимися рынками последних лет стали Китай и Южная Корея. Упор на централизацию производства и качества лекарств (GMP) в Китае дало возможность обеспечить собственную разработку 800 инновационных молекул, привлечь 20 глобальных производителей и полностью перейти на международные стандарты обращения фармпродукции.

Южная Корея пошла по пути инновационного развития в области перспективных направлений науки, локализации производства биосимиляров, привлечения государственного и частного капитала и мобилизовала в страну лучших международных специалистов. Россия за годы реализации программы Развития фарм и медпромышленности наладила производство 7 самостоятельно разработанных инновационных молекул, создала 8,5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест и в общем объеме потребления доля лекарств российского производства достигла 29,5%. Узбекистан утвердил Концепцию развития фармпромышленности до 2024 года, в которой ставит задачи организации производства лекарственных субстанций на основе углубленной переработки растительного сырья и привлечение иностранных инвестиций и передовых зарубежных практик в производство фармпродукции.

Основными факторами положительной динамики рынка в 2020 году стали резкое повышение спроса на лекарственные средства, повышение их стоимости и появление новых препаратов.

Из-за пандемии коронавируса на рынке появилось множество новых препаратов, которые помогали в профилактике и борьбе с последствиями коронавируса. В обычное время новые лекарства появляются на рынке в течение длительного времени, однако в условиях пандемии сроки значительно сократились, что повлияло на себестоимость лекарственных средств.

Таким образом, тенденции мирового фармацевтического рынка в контексте пандемии коронавирусной инфекции являются неотъемлемой частью современной фармацевтической индустрии и заставляют местных регуляторов совершенствовать систему ценообразования и патентования, а также форсировать выход новых препаратов на локальные рынки.