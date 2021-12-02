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Фархат Абдраимов посмертно получил приз за вклад в развитие отечественного кинематографа
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приз за особый вклад в отечественный кинематограф 9-го Международного кинофестиваля «Бастау» посмертно получил Фархат Абдраимов. Об этом сообщается на странице в Instagram актера, передает МИА «Казинформ».
- Папа не имел государственных званий - народного или заслуженного артиста, но он всегда был олицетворением добра, милосердия, упорства и справедливости. Поэтому, с особым трепетом мы получили награду папы «За особый вклад в развитие отечественного кинематографа», - написали дети актера, которые продолжают вести его страницу в соцсетях.
IX Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау» проходит в Алматы.
Организаторы фестиваля отметили, что приз был вручен семье актера - вдове Виктории Абдраимовой и сыновьям – Асану и Темирлану Абдраимовым.
Напомним, казахстанский актер Фархат Абдраимов умер в возрасте 55 лет 21 мая 2021 года на съемках в Тбилиси.
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