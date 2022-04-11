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    02:05, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Фантастическую комедию снимут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские кинематографисты приступили к съёмкам нового фильма. Детали киносюжета под рабочим названием «Мой парень - инопланетянин» пока не раскрывают. Но ожидается, что это будет полнометражная лента в жанре комедийного фэнтези, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Работа над фильмом началась. По задумке сценаристов Нуржана Еркинулы и Медета Калибекова с ближайшей к земле планеты Тигарден в Казахстан прилетает инопланетный корабль. А дальше всех героев картины ждут необычайные приключения.

    Рано Умарова, продюсер: «Фантастическую комедию такого плана у нас ещё не снимали. Это очень душевная комедия, в ней есть, действительно, душа, любовь, конечно, юмор, и я надеюсь, что она найдет место в сердцах зрителей. Этот фильм станет одним из любимых казахстанских фильмов».

    Съемки пройдут в Алматы и пригороде в течение месяца. В киноленте задействованы известные казахстанские актеры: Бауыржан Сатов, Жулдыз Омиргали, Даурен Сергазин, Жахар Отаргалиев, Таукель Муслим, Рано Умарова и другие.

    Режиссер картины - Ален Ниязбеков. Он уже знаком любителям кино своими комедиями «Оралман из Питера», «Каникулы в Таиланде», «Бизнес по-казахски в Корее». Эта же картина - своеобразная проба в новом жанре.

    «Фантастика и фэнтези - это новый стиль, который не совсем уходит в драму и при этом имеет развлекательный характер с элементами комедии. Мы создали некий тандем, который как раз будет проторивать новое направление жанра в кино на казахстанском пространстве. «Мой парень - инопланетянин» станет четвертой полнометражной картиной производства Tiger Films. Выйдет в прокат для отечественного зрителя уже в конце этого лета», - говорит Ален Ниязбеков.


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