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Фанаты встретили Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
26 Октября 2019 02:32
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прибыл в США. В аэропорту Нью-Йорка певца встретили многочисленные поклонники. На видео, представленном ниже, запечатлен момент встречи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой страницу Димаша в Instagram.
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Как сообщается на официальном сайте казахстанского исполнителя, российский композитор Игорь Крутой в честь своего 65-летия выступит в Нью-Йорке на знаменитой арене Barclays Center 26 октября 2019 года. Димаш выступит в качестве гостя на этом мероприятии.Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген 10 декабря в Нью-Йорке, в Barclays Center, даст сольный концерт «Arnau tour ENVOY». Сольный концерт Димаша организован Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в рамках Дней культуры нашей страны в США.
Арена «Barclays Center» вмещает 19 тысяч зрителей. Продажи билетов на концерт Димаша стартовали 13 сентября.
Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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