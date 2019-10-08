Фанаты устроили массовую драку после футбольного матча в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фанаты футбольных клубов «Кайрат» и «Актобе» устроили массовую драку после матча в центре Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео драки появилось на странице в Instagram западноказахстанского клуба. Инцидент произошел 5 октября после игры, которая завершилась со счетом 6:0 в пользу алматинцев.

В Департаменте полиции города прокомментировали инцидент.

«Сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка на футбольном матче, оперативно отреагировали на назревавшую по улице Байтурсынова драку среди молодых людей. Завидев приближающихся стражей порядка, молодые люди разбежались. По факту нанесения телесных повреждений заявлений ни от кого не поступало», - сообщили в полиции.

Отметим, алматинский ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» в домашнем матче 29-го тура казахстанской премьер-лиги.