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    14:32, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Фальшивые сайты жертвоприношений: казахстанцев предупреждают о мошенниках

    В преддверии Курбан айта Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) призывает граждан проявлять максимальную бдительность в случае появления мошеннических сайтов, имитирующих официальную платформу для онлайн-жертвоприношений, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Духовное управление мусульман Казахстана запустило официальную онлайн-платформу qurban.muftyat.kz с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения. Данная платформа позволяет каждому гражданину, желающему совершить жертвоприношение, выбрать жертвенное животное и осуществить безопасный перевод денежных средств.

    — К сожалению, в текущем году существует вероятность использования этой благой инициативы ДУМК по упрощению процедуры жертвоприношения в недобросовестных целях, а также совершения различных мошеннических действий. В связи с этим, в целях защиты граждан нашей страны, мы делаем важное предупреждение: во время празднования Курбан Айт некоторые неустановленные лица и организации могут создавать поддельные сайты для совершения жертвоприношений, вводя население в заблуждение и используя переведенные средства в иных целях. Ввиду изложенного, призываем всех проявлять бдительность. Духовное управление мусульман Казахстана призывает совершать жертвоприношения исключительно через официальную и надёжную платформу qurban.muftyat.kz. Будьте осторожны с подозрительными сайтами и предложениями от неизвестных лиц. Это главный способ обеспечить безопасность ваших средств и искренность намерений, — говорится в сообщении.

    Напомним, духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта. 

    В Алматы и Шымкенте определены официальные места для забоя животных на Курбан айт. 

    Теги:
    Курбан айт Мошенничество Религия ДУМК Ислам Жертвоприношение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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