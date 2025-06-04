Фальшивые сайты жертвоприношений: казахстанцев предупреждают о мошенниках

Духовное управление мусульман Казахстана запустило официальную онлайн-платформу qurban.muftyat.kz с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения. Данная платформа позволяет каждому гражданину, желающему совершить жертвоприношение, выбрать жертвенное животное и осуществить безопасный перевод денежных средств.

— К сожалению, в текущем году существует вероятность использования этой благой инициативы ДУМК по упрощению процедуры жертвоприношения в недобросовестных целях, а также совершения различных мошеннических действий. В связи с этим, в целях защиты граждан нашей страны, мы делаем важное предупреждение: во время празднования Курбан Айт некоторые неустановленные лица и организации могут создавать поддельные сайты для совершения жертвоприношений, вводя население в заблуждение и используя переведенные средства в иных целях. Ввиду изложенного, призываем всех проявлять бдительность. Духовное управление мусульман Казахстана призывает совершать жертвоприношения исключительно через официальную и надёжную платформу qurban.muftyat.kz. Будьте осторожны с подозрительными сайтами и предложениями от неизвестных лиц. Это главный способ обеспечить безопасность ваших средств и искренность намерений, — говорится в сообщении.