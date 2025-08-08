Фальшивые дипломы и поддельные права: в Турции раскрыт масштабный скандал с e-подписями

Расследование, начатое прокуратурой Анкары, выявило, что злоумышленники взламывали цифровые системы Министерства образования и отдельных университетов, используя поддельные электронные подписи (e-imza). С их помощью преступники подделывали документы об образовании и водительские удостоверения.

По делу проходят 199 человек, из которых 37 были арестованы. Особую обеспокоенность вызвал масштаб подделок — от школьных аттестатов до дипломов о высшем образовании и удостоверений на право вождения.

Организаторы схемы действовали продуманно:

Стирали из баз данных сведения об умерших или отчисленных студентах, заменяя их информацией заказчиков.

Стоимость «услуг» варьировалась от 250 тыс. (чуть больше $6 тыс.) до 2,5 млн турецких лир (около $63 тыс.). В ряде случаев оплата производилась криптовалютой.

На данный момент обнаружено:

57 фальшивых дипломов университетов

4 поддельных школьных аттестата

108 фиктивных водительских удостоверений

Наиболее популярной среди заказчиков специальностью оказалась «инженер-строитель» — один из ключевых профилей на рынке труда.

Совет по высшему образованию Турции (YÖK) и представители правительства заявили, что преступная сеть «практически полностью ликвидирована». При этом они опровергли слухи о сотнях фальшивых академиков и подчеркнули, что среди подозреваемых нет преподавателей государственных университетов. В расследовании фигурируют лишь инструктор автошколы и тренер по физической культуре.

Расследование продолжается, и власти обещают, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее мы писали о том, что высшее образование в Турции теряет связь с рынком труда. Выпускники университетов сталкиваются с безработицей и трудоустройством не по специальности.