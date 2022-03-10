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    10:04, 10 Март 2022 | GMT +6

    Фальшивые авиабилеты продавала жительница Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 36-летняя алматинка обманывала горожан, продавая им фальшивые авиабилеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что промышлять на преступных просторах ранее несудимая женщина начала с января 2020 года, последние ее действия были зафиксированы оперативниками в октябре 2021 года.

    «Следствием установлено, что подозреваемая представлялась сотрудником одной из туристической фирм, пользуясь доверчивостью клиентов, брала у них стоимость билета на самолет и выдавала клиенту фальшивый талон-подтверждение покупки. Однако в действительности сделка была фиктивной, и никто не собирался обеспечивать пассажира реальными билетами. Клиент понимал это только в аэропорту в день вылета, когда у стойки регистрации узнавал, что его нет в списках пассажиров указанного рейса. В общей сложности от потерпевших поступило 12 заявлений», – рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галымжан Касымбаев.

    Все эти уголовные дела объединены в одно производство, расследуемое по статье 190 части 3 пункта 4 УК РК. Личность подозреваемой проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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