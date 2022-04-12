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Фальшивые 9300 долларов США обнаружили у жителя Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Апреля 2022, 15:57
Фальшивые 9300 долларов США обнаружили у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов.

Злоумышленник задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступления по ст.231 ч.2 п.3 УК РК.

Расследование продолжается.

АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия: +7 7172 708 478.

Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.


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