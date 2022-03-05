Факты вандализма зафиксировали в парке 28 панфиловцев в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестные повредили памятники в честь 28 панфиловцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что во время январских беспорядков, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны ул.Гоголя - уг.ул.Пушкина были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв надписи со входной группы.

На площади у вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале.

«Однако после восстановительных работ 4 марта в 10:00 была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта было выявлено отсутствие еще бронзовых двух букв на входной группе со стороны Гоголя. Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 млн тенге», - уточнили в акимате.

Все вышеперечисленные факты были зафиксированы департаментом полиции Алматы, усилен наряд полиции по периметру парка.

Восстановительные работы будут произведены до 22 марта. В связи с участившимися фактами вандализма на территории исторических памятников акимат города призывает горожан и гостей города бережно и с уважением относиться к общегородскому имуществу.