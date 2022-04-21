Факт поджога здания госоргана расследуют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области начато расследование по факту поджога административного здания в Аршалынском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 апреля около 03:30 часов ночи совершили поджог административного здания. Сумма ущерба составила 6 млн. тенге.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что в здании государственного органа произошел пожар, возгорание случилось около 03:30 часов ночи, очаг пожара в настоящее время устанавливается.

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по части второй статьи 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

«В ходе проведения осмотра места происшествия изъята трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом», - говорится в публикации.

Для установления лиц, совершивших либо причастных к данному преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей.

Жертв и пострадавших нет, пожар локализован сотрудниками ОЧС Аршалынского района.