Факт незаконной перевозки дров пресекли полицейские в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» туркестанские полицейские задержали водителя грузовика, незаконно перевозившего дрова, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
В ходе ОПМ «Участок» инспектор Шардаринского района майор полиции Орынбасар Аширбеков остановил на трассе Шардара-Арысь грузовую автомашину марки «ГАЗ-53», груженую дровами. При проверке выяснилось, что перевозка дров оказалась незаконной.
«В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 381-1 КоАП РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». В настоящее время собранные материалы направлены в Шардаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира для принятия законного решения», - говорится в сообщении.
Напомним, на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на обеспечение общественного порядка, выявление административных правонарушений и пресечение преступлений, укрепления имиджа полиции и повышения уровня доверия населения к органам внутренних дел.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать природоохранное законодательство и предупреждают об административной и уголовной ответственности за нанесение ущерба животному и растительному миру.
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