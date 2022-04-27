Факт гибели рыбы частиковых пород расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Гибель рыбы частиковых пород зафиксирована в пригороде Атырау в Каиршахтинском сельском округе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О гибели рыбы, а это в основном лещ, вобла, чехонь и немного карася, стало известно из социальных сетей, где распространили видео с мертвой рыбой.

Руководитель Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы подтвердил, что видео снято на этой неделе, сообщив, что инцидент произошёл в окрестностях Атырау в Кайыршактинском сельском округе в районе реки Урал. Будет определён масштаб гибели и причины.

«Для расследования этого факта создана специальная комиссия. В ее состав вошли заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев, руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы, представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира», - проинформировали в региональной службе коммуникаций.



