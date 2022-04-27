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    19:00, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Факт гибели рыбы частиковых пород расследуют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Гибель рыбы частиковых пород зафиксирована в пригороде Атырау в Каиршахтинском сельском округе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    О гибели рыбы, а это в основном лещ, вобла, чехонь и немного карася, стало известно из социальных сетей, где распространили видео с мертвой рыбой.

    Руководитель Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы подтвердил, что видео снято на этой неделе, сообщив, что инцидент произошёл в окрестностях Атырау в Кайыршактинском сельском округе в районе реки Урал. Будет определён масштаб гибели и причины.

    «Для расследования этого факта создана специальная комиссия. В ее состав вошли заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев, руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы, представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира», - проинформировали в региональной службе коммуникаций.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Экология Атырауская область Видео
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