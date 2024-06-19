Фабрику по добыче золота планируют открыть в Баянауле

Золотодобывающее предприятие намерены запустить в Баянаульском районе Павлодарской области. Это инвестпроект стоимостью более 11 миллиардов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Площадку для фабрики подыскали в Жанажольском сельском округе. Процесс оформления документов на участок в 430 гектаров еще не завершен.

- Золотодобывающая фабрика ТОО «Үштаған GOLD» планирует вести добычу золотосодержащей руды - до 800 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций составит 11,6 млрд тенге. Будет создано более 250 новых рабочих мест, - прокомментировали в областном акимате.

Фото Валерия Бугаева

Вложить в проект инвестор рассчитывает 30% собственных средств и 70% - заемных. Здесь будут готовить продукцию для внутреннего рынка. Срок реализация проекта - с 2024 по 2027 годы.

Фабрика по добыче золота – не единственный инвестпроект для Баянаульского района. В скором времени КХ «Аскар» запустит здесь проект по орошению 270 миллионов тенге. Также ТОО «Берекет-1» планирует расширяться: увеличить производство шубата. Речь идет о 3,5 млрд тенге. В сутки предприятие намерено производить 1000 литров шубата и 500 литров йогурта, с последующей реализацией не только в регионе, но и в Астане. Это первый бизнес-проект такого направления в Баянаульском районе.