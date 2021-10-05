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    17:45, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ежесуточное число инфицированных коронавирусом возросло в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области значительно возросло ежесуточное число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки коронавирус выявили у 93 жителей региона. Рост, по сравнению с предыдущими сутками, составил 22%. В то же время в целом по стране количестве инфицированных снижается.

    Коронавирус обнаружили у жителей всех 13-ти районов области и города Петропавловска. Последний лидирует по числу новых случаев – 31 из 93 выявленных за сутки. Среди районов больше всего инфицированных в Кызылжарском и Айыртауском – 12 и 11, соответственно.

    В 90 случаях ПЦР-анализ на коронавирус отобрали по эпидемиологическим показаниям и в трех – с целью эпиднадзора. Из 93 случаев только 8 относятся к бессимптомному носительству.

    За сутки четыре лаборатории области провели 368 ПЦР-исследований на коронавирус. Каждый четвертый анализ оказался с положительным результатом.

    Со 2-го октября область по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. Вместе с ней в этой зоне остаются Нур-Султан, Алматы и Павлодарская область.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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