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Ежесуточно в столице откачивают до 30 тысяч кубометров воды

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2021, 04:24
Ежесуточно в столице откачивают до 30 тысяч кубометров воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем зимнем сезоне из города Нур-Султана вывезено свыше 5 млн кубометров снега. В откачке воды по столице задействуют более 200 спецмашин – ассенизаторские машины и мотопомпы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Коммунальные службы города ежесуточно откачивают в среднем 30 000 кубометров воды. С начала весеннего сезона откачано более 180 000 кубометров воды.

Как известно, в столице ведутся активные работы по строительству ливневой канализации в местах, наиболее подверженных подтоплению.

Так, на проблемном проспекте Б. Момышулы уже летом будет решён вопрос с подтоплениями. На проспекте ведется строительство магистрального коллектора ливневой канализации, протяженность которой составит порядка 500 метров - от улицы Дауылпаз до улицы Елим-ай.

Также ведётся строительство очистных сооружений микрорайона Молодёжный (пересечение улиц Ташенова и Амман) с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений здесь составит свыше 42 тысячи кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций. Это в свою очередь даст возможность исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспекта Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над его площадкой будет обустроен сквер с установкой МАФов и озеленением. Строительство планируется завершить в этом году.

Напомним, в 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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