10 Июня 2022 11:57

Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 июня по 5 ноября каждые выходные дни в столице будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Участие в них примут более 40 местных предпринимателей и представителей региональных производителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в акимате, на ярмарках будут представлены основные виды овощей, мясная и молочная продукция, бакалея, рыба, мед, которые будут реализовываться по ценам ниже рыночных по городу Нур-Султану.

К участию в них уже привлекли аграриев Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей.

«Ярмарка развернется на парковке возле стадиона «Астана-Арена» по адресу проспект Туран, 48 и будет действовать с 09:00 до 18:00 часов», - сообщили в акимате.

В течение ярмарочного сезона в дальнейшем запланированы региональные ярмарки фермеров и сельхозпроизводителей.

В акимате также напомнили, что «СПК «Astana» продолжает принимать заявки от предпринимателей для участия в ярмарках.