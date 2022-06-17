17 Июня 2022 17:12

Ежегодный рост количества онкобольных наблюдается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный онколог РК Диляра Хайдарова сообщила о ежегодном росте количества онкобольных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно онкобольных становится больше, в 2021 году зарегистрировано 36 тыс. новых случаев, что больше на 4 тыс. в сравнении с 2020 годом. За полгода в текущем году наблюдается рост больных. Но есть и хорошие моменты в такой статистике – это то, что увеличивается выявление онкологии на первой стадии. 32% выявляется на 0 и 1 стадии. Их мы можем стопроцентно излечить», - сказала Диляра Хайдарова перед началом Национального медицинского саммита.

Но, к сожалению, по ее словам, 30% онкобольных приходят к специалистам поздно, на 3 или 4 стадии.

«Они не проходят своевременно скрининги. Для этого у нас разработана целая программа по внедрению новых препаратов. Проводится молекулярно-генетическая диагностика при помощи этих препаратов, специально для 3 и 4 стадии. Раньше пациенты с раком легких или поджелудочной железы жили примерно полгода, сейчас дольше. Стоимость препаратов от 1,5 до 3 млн тенге. Около 66 млрд тенге уходит на финансирование онкологической службы», - добавила Д. Хайдарова.