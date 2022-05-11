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Ежегодный рост цены дизтоплива для весенне-полевых работ составляет 3%
11 Мая 2022 11:40

Ежегодный рост цены дизтоплива для весенне-полевых работ составляет 3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогнозная цена на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей будет ниже розничных на 15-30%. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы озвучить динамику цен для сельхозтоваропроизводителей с 2019 по 2022 год. Цена дизтоплива для весенне-полевых работ по цене 212 тыс. тенге за тонну на НПЗ. С учетом доставки до регионов и хранения прогнозная цена для СХТП будет ниже розничных цен в среднем на 15-30%», - сообщил Асет Магауов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Таким образом, прирост цены по сравнению с 2019 годом составил 8,4% или не больше 3% ежегодного роста.

Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы государства, а также для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива. Фактически за февраль-апрель 2022 года поставлено 231 тыс. тонн или 92%.

Автор:
Корреспондент

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