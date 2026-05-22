Ежегодно в Астане необходимо строить до 10-15 школ — аким

Из них 24 объекта возведены при поддержке Правительства, остальные — за счет местного бюджета. В настоящее время в городе нет трехсменных школ, однако из-за роста числа детей нагрузка на образовательную инфраструктуру сохраняется. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек в 100-м выпуске программы «Уәде» на телеканале «Jibek joly».

По словам главы города, темпы строительства школ напрямую связаны с ростом населения.

— Два года назад мы строили по 24 школы в год, сейчас возводим 10-15 школ. В этом году в первый класс пойдут 34-35 тысяч детей. В следующем году ожидается уже более 40 тысяч. При этом число выпускников составляет 11-14 тысяч человек. Поэтому необходимо строить как минимум 10-15 школ ежегодно. Здесь вопрос не только в финансировании и строительстве. Потребуется не менее 1500-2000 педагогов. С ростом города такие вопросы будут возникать постоянно. С одной стороны, это большая проблема, с другой — большая возможность, — сказал Женис Касымбек.

Также он отметил, что новые школы в столице будут строиться в зависимости от потребности.

— Если в районе Нура растет число детей и ощущается нехватка мест, то больше школ будем строить именно там. Если необходимость возникнет в районах Алматы или Сарыарка, объекты появятся и там. Это касается не только школ, но и больниц, поликлиник и других социальных объектов, — отметил аким.

Кроме того, Женис Касымбек сообщил, что по поручению Главы государства в столице должны построить 15 дворцов школьников. Из них два уже введены в эксплуатацию, еще два планируется открыть в этом году.

Ранее сообщалось, что в школах Восточно-Казахстанской области не хватает директоров. По данным областного управления образования, сейчас вакантны должности руководителей в 48 учебных заведениях.