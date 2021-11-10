Ежегодно в Жамбылской области растет число желающих получить земельный участок под ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в регионе растет число желающих получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, только в Жамбылском районе в селе Шакена Ниязбекова около ста жителей получили земельные участки под строительство жилья.

«В этом селе 97 земельных участков распределено между очередниками, - рассказал аким Жамбылского района Сакен Арубаев. - Просьбы аулчан, высказанные на прошлогодней встрече, сегодня воплощаются в реальность. В 2021 году в рамках программы «Нұрлы жер» на 1 864 земельных участках проведены инфраструктурно-инженерные работы».

Жительница этого села Зарина Болысбекова семь лет назад обратилась в местный акимат и встала в очередь на получение земельного участка. Теперь она вместе с семьей собирается начать строительство собственного дома.

«В прошлый раз на встрече главы района с жителями этот вопрос поднимали многие граждане. Вчера специалисты акимата обрадовали, сообщив, что моя очередь подошла. Мы собираемся сразу заложить фундамент будущего дома», - поделилась она.

В Жамбылском районе полным ходом идут работы по предоставлению земель 1 864 гражданам в семи населенных пунктах.

Так, 79 граждан села Тастобе уже стали владельцами земельных наделов. В ближайшие дни 382 очередника получат землю под строительство в селе Айша-биби, 130 – в селе Бирлесу-Енбек, 143 – в селе Бектобе, 811 – в райцентре селе Аса и 222 - в селе Кызылкайнар.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано порядка 117 тысяч жителей региона.

Если учесть, что численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей, то получается, что сегодня более чем каждый десятый житель региона мечтает о собственном доме.

Начиная с 2005 года, жителям Жамбылской области предоставлено порядка 35 тысяч земельных участков.

Однако уже выданные земельные участки для ИЖС порою годами простаивают в бездействии. Поэтому местными органами проводится работа по возврату в законодательном порядке таких земель в государственную собственность и выдаче их нуждающимся очередникам.

Численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона). В Таразе проживают 425 910 человек, это более трети от общей численности населения региона.