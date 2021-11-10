+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ежегодно в Жамбылской области растет число желающих получить земельный участок под ИЖС

10 Ноября 2021 20:44
Поделиться:
Ежегодно в Жамбылской области растет число желающих получить земельный участок под ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в регионе растет число желающих получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Итоги 30: Как здравоохранение Карагандинской области выходило из кризиса 90-х
Шесть случаев отравления угарным газом зафиксировано в Жамбылской области Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий В Каратау сгорела емкость с мазутом в котельной

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, только в Жамбылском районе в селе Шакена Ниязбекова около ста жителей получили земельные участки под строительство жилья.

«В этом селе 97 земельных участков распределено между очередниками, - рассказал аким Жамбылского района Сакен Арубаев. - Просьбы аулчан, высказанные на прошлогодней встрече, сегодня воплощаются в реальность. В 2021 году в рамках программы «Нұрлы жер» на 1 864 земельных участках проведены инфраструктурно-инженерные работы».

Жительница этого села Зарина Болысбекова семь лет назад обратилась в местный акимат и встала в очередь на получение земельного участка. Теперь она вместе с семьей собирается начать строительство собственного дома.

«В прошлый раз на встрече главы района с жителями этот вопрос поднимали многие граждане. Вчера специалисты акимата обрадовали, сообщив, что моя очередь подошла. Мы собираемся сразу заложить фундамент будущего дома», - поделилась она.

В Жамбылском районе полным ходом идут работы по предоставлению земель 1 864 гражданам в семи населенных пунктах.

Так, 79 граждан села Тастобе уже стали владельцами земельных наделов. В ближайшие дни 382 очередника получат землю под строительство в селе Айша-биби, 130 – в селе Бирлесу-Енбек, 143 – в селе Бектобе, 811 – в райцентре селе Аса и 222 - в селе Кызылкайнар.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано порядка 117 тысяч жителей региона.

Если учесть, что численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей, то получается, что сегодня более чем каждый десятый житель региона мечтает о собственном доме.

Начиная с 2005 года, жителям Жамбылской области предоставлено порядка 35 тысяч земельных участков.

Однако уже выданные земельные участки для ИЖС порою годами простаивают в бездействии. Поэтому местными органами проводится работа по возврату в законодательном порядке таких земель в государственную собственность и выдаче их нуждающимся очередникам.

Численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона). В Таразе проживают 425 910 человек, это более трети от общей численности населения региона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Акимат   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Итоги 30: Как здравоохранение Карагандинской области выходило из кризиса 90-х
Шесть случаев отравления угарным газом зафиксировано в Жамбылской области
Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий
В Каратау сгорела емкость с мазутом в котельной
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
3 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
6 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Читайте также
Минэнерго: на Жамбылской ГРЭС подключат третий блок для увеличения электрогенерации
Итоги 30: Как здравоохранение Карагандинской области выходило из кризиса 90-х
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив