Ежегодно в спецучреждения Казахстана попадают 300 трудных подростков - депутат

- Все мы периодически становимся сторонними наблюдателями преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Данное обстоятельство вынуждает нас обратить пристальное внимание на превентивные меры воздействия на подростков, совершивших правонарушение. В частности, на специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания для подростков с девиантным поведением. Всего в стране функционирует 5 таких учреждений (Алматы, область Абай, ВКО, Жамбылская и Мангистауская области), где ежегодно пребывает 300 «трудных» подростков в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны, - сообщил депутат.

Фракция НПК считает, что предпринимаемые сегодня превентивные меры по работе с подростками с девиантным поведением представляют реальную опасность для будущего страны.

- Новостные ленты полны информации о побегах воспитанников из этих учреждений, попытках суицида, а также повторных правонарушениях, допускаемых в отношении детей в том числе в стенах учреждений. Как следствие назревает вопрос: чего мы хотим добиться данной мерой ресоциализации или пыток несовершеннолетних? Спецучреждения — это «перевалочный» пункт между домом и тюрьмой или все же шанс для исправления подростков с девиантным поведением? - высказался М.Магеррамов.

По его словам, в ноябре 2024 года было объявлено о начале модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания. Кроме того, уполномоченный орган приступил к разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением.

- Согласно открытым источникам, Министерством просвещения планировалось провести пилот по трансформации организаций образования на базе вечерней школы г.Астаны со сроком реализации до 01.10.2025 года. В открытых источниках данного проекта нет. Более того, ранее Генеральной прокуратурой Министерству просвещения было предъявлено требование о модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также о разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением. По мнению фракции НПК специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания – устаревшая и неэффективная мера превентивного воздействия, - заявил депутат.

В связи с чем, фракция НПК требует предоставить результаты промежуточной работы по данному пилотному проекту, разработать проект трансформации спецучреждений, а также комплексную программу по работе с семьями подростков с девиантным поведением, которая содержала бы в себе меры виктимологической профилактики правонарушений подростков.