Ежегодно около трех тысяч абитуриентов отказываются от госгрантов в Казахстане

В Казахстане ежегодно около трех тысяч абитуриентов отказываются от государственных образовательных грантов. Освободившиеся гранты затем перераспределяются между другими абитуриентами, участвовавшими в конкурсе. Об этом рассказал руководитель управления формирования государственного заказа и контингента обучающихся Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Жандаулет Кудайбергенов в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, конкурс на государственные образовательные гранты, выделяемые из республиканского бюджета, продолжится до 20 июля. Его результаты будут опубликованы до 10 августа.

— Как показала практика, ежегодно освобождаются около трех тысяч государственных образовательных грантов. Основная причина этого в том, что часть обладателей грантов поступают в зарубежные вузы, другие призываются на военную службу или в связи с разными личными обстоятельствами не продолжают учебу, — сказал Жандаулет Кудайбергенов.

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Также он сообщил, что после завершения основного конкурса невостребованные гранты распределяются вновь.

— После 10 августа будет составлен список невостребованных грантов и, с середины августа до начала сентября конкурс проводится вновь. Здесь от абитуриентов не требуют дополнительных документов. Потому что они, когда участвовали в основном конкурсе, сдали все необходимые документы, — сказал руководитель управления.

Освободившиеся гранты перераспределяются по результатам ЕНТ среди абитуриентов, участвовавших в основном конкурсе, и по итогам конкурсного отбора.

— Таким образом, абитуриентам, не сумевшим получить государственный грант, предоставляется еще одна возможность, — сказал Ж.Кудайбергенов.

Напомним, в этом году основное ЕНТ прошло с 10 мая по 10 июля. В тестировании приняли участие 233 тысяч абитуриентов, с учетом обеих возможностей тестирование состоялось 422 тысячи раз.