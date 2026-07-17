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    Ежегодно около трех тысяч абитуриентов отказываются от госгрантов в Казахстане

    В Казахстане ежегодно около трех тысяч абитуриентов отказываются от государственных образовательных грантов. Освободившиеся гранты затем перераспределяются между другими абитуриентами, участвовавшими в конкурсе. Об этом рассказал руководитель управления формирования государственного заказа и контингента обучающихся Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Жандаулет Кудайбергенов в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские абитуриенты начали подавать заявки на гранты
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

    По его словам, конкурс на государственные образовательные гранты, выделяемые из республиканского бюджета, продолжится до 20 июля. Его результаты будут опубликованы до 10 августа. 

    — Как показала практика, ежегодно освобождаются около трех тысяч государственных образовательных грантов. Основная причина этого в том, что часть обладателей грантов поступают в зарубежные вузы, другие призываются на военную службу или в связи с разными личными обстоятельствами не продолжают учебу, — сказал Жандаулет Кудайбергенов.

    Жандаулет Кудайбергенов
    кадр из видео

    Также он сообщил, что после завершения основного конкурса невостребованные гранты распределяются вновь. 

    — После 10 августа будет составлен список невостребованных грантов и, с середины августа до начала сентября конкурс проводится вновь. Здесь от абитуриентов не требуют дополнительных документов. Потому что они, когда участвовали в основном конкурсе, сдали все необходимые документы, — сказал руководитель управления. 

    Освободившиеся гранты перераспределяются по результатам ЕНТ среди абитуриентов, участвовавших в основном конкурсе, и по итогам конкурсного отбора. 

    — Таким образом, абитуриентам, не сумевшим получить государственный грант, предоставляется еще одна возможность, — сказал Ж.Кудайбергенов.

    Напомним, в этом году основное ЕНТ прошло с 10 мая по 10 июля. В тестировании приняли участие 233 тысяч абитуриентов, с учетом обеих возможностей тестирование состоялось 422 тысячи раз. 

    Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК Бүгін Live JIBEK JOLY
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор