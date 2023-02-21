Ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию 10 школ – управление образования Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние три года в столице введено в эксплуатация 36 школ на 64 500 мест. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым годом увеличивается сеть общеобразовательных школ. За последние три года введено в эксплуатация 36 школ на 64 500 мест. Ежегодно контингент учащихся увеличивается более чем на 21 тысячу. Это означает, что ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию примерно 10 школ», - сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в настоящее время в столице функционирует 162 общеобразовательных школы с контингентом 236 тысяч детей. Дефицит ученических мест составляет 26 тысяч. Восемь школ работает в трехсменном обучении, 18 школ с переуплотненным режимом работы.

«Среднее образование в части реализации принципа «доступности» ставит сегодня задачу не просто охватить всех детей школьного возраста обучением, а создать такие условия, которые отвечают современным требованиям и обеспечивают качественно образование», - подчеркнул Касымхан Сенгазыев.