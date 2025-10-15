РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:50, 14 Октябрь 2025

    Ежегодно на дорогах мира погибает 1,2 миллиона человек — ООН

    Дорожные аварии являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и основной причиной гибели детей старше пяти лет и молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Новости ООН

    Фото: ЮНИСЕФ/Ф. Сату

    Особенно остро проблема стоит в странах с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90 процентов всех смертей на дорогах. Жертвами чаще всего становятся пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и дети — те, кто не имеет доступа к безопасному транспорту и дорожной инфраструктуре.

    Ежегодно на дорогах погибает 1,2 миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы. 

    — Это не просто статистика. Это дети, идущие в школу, родители, направляющиеся на работу, люди, чья жизнь рушится в одно мгновение, — говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Генеральный секретарь подчеркнул, что решения уже существуют: от улучшенного городского планирования и безопасного общественного транспорта до обязательного использования шлемов и ремней безопасности, контроля скорости и эффективных экстренных протоколов. Эти меры способны спасти тысячи жизней.

    ООН активно поддерживает усилия по обеспечению безопасности дорожного движения: помощь уже получили 94 страны. В Бразилии внедрение протоколов управления скоростью снизило смертность, в Руанде законы о шлемах ежедневно защищают мотоциклистов, а в Лаосе повышает безопасность водителей новая система лицензирования.

    Жулдыз Атагельдиева
