Ежегодно на дорогах мира погибает 1,2 миллиона человек — ООН

Особенно остро проблема стоит в странах с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90 процентов всех смертей на дорогах. Жертвами чаще всего становятся пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и дети — те, кто не имеет доступа к безопасному транспорту и дорожной инфраструктуре.

Ежегодно на дорогах погибает 1,2 миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы.

— Это не просто статистика. Это дети, идущие в школу, родители, направляющиеся на работу, люди, чья жизнь рушится в одно мгновение, — говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Генеральный секретарь подчеркнул, что решения уже существуют: от улучшенного городского планирования и безопасного общественного транспорта до обязательного использования шлемов и ремней безопасности, контроля скорости и эффективных экстренных протоколов. Эти меры способны спасти тысячи жизней.

ООН активно поддерживает усилия по обеспечению безопасности дорожного движения: помощь уже получили 94 страны. В Бразилии внедрение протоколов управления скоростью снизило смертность, в Руанде законы о шлемах ежедневно защищают мотоциклистов, а в Лаосе повышает безопасность водителей новая система лицензирования.



