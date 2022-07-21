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Ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии предложил Президент РК
21 Июля 2022 12:44

Ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам Главы государства Касым-Жомарта Токаева, такая мера нужна для позиционирования региона как единого культурного пространства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания культурной столицы Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

По мнению Президента РК, встреча, в которой принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, откроет новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии.

«Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.


Фото: mfa.gov.kg

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Автор:
Корреспондент

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