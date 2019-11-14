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Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора - Касым-Жомарт Токаев

14 Ноября 2019 12:26
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Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора - Касым-Жомарт Токаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил  на совещании развития Акмолинской области о выделении значительных средств на развитие аграрного сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

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«Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения. Несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 центнеров с гектара», - сказал Президент.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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