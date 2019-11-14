Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора - Касым-Жомарт Токаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о выделении значительных средств на развитие аграрного сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения. Несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 центнеров с гектара», - сказал Президент.