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Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане

Автор:  
Шынар Хамитова
20 Июня 2023, 14:11
Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Деньги, которые планировались направлять на дальнейшее кредитование, будут обновляться автобусы по всей стране. Таким мнением поделился и.о. председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за пять лет обновили 3800 автобусов, но всё равно, возникает спрос на дополнительное выделение денег.

«Если взять револьверные деньги и добавить к действующей программе, получится что мы ежегодно можем обновлять 700 автобусов по всей стране. Автобусная программа действуют по ставке 7% годовых. Срок 7 лет. Авансовый платеж - 15%. Все перевозчики знают об этой программе», - сказал Ринат Гаппаров.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.

Также в МИИР сообщили, что по стране общественным транспортом пользуются 9,2 млн людей. Задача заключается в том, чтобы обеспечить их качественным общественным транспортом.


Транспорт   МИИР РК   Авто  
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