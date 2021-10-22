Ежегодно 150 человек в Казахстане нуждаются в трансплантации сердца – Юрий Пя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 лет работы Национальный научный кардиохирургический центр провел 84 трансплантации сердца. Хотя, как отмечает глава Центра Юрий Пя, в стране в этой операции ежегодно нуждаются 150 человек. О том, как обстоит ситуация с донорством и скольким пациентам в этом году сделали операцию, он рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Юрий Владимирович, при Национальном научном кардиохирургическом центре действует фонд «Центр сердца» созданный по вашей инициативе. Сегодня мы находимся на открытии уникальной инсталляции – символ благодарности донорам, чьи сердца подарили шанс на новую жизнь.

- Да, действительно, этот проект – благодарность донорам, их родственникам за то, что они согласились на посмертное донорство. Только так мы можем выразить благодарность. Это была инициатива нашего коллектива. Таким образом, мы хотели выразить благодарность донорам, их близким и семьям. Это очень непростое решение - пойти на такой шаг. Донорство – благотворительная акция, внутреннее желание. Здесь не должно быть никакой коммерческой стороны. Мы решили воплотить нашу инициативу в виде экспозиции, чтобы люди понимали – люди, которые пожертвовали свое сердце на донорство, подарили вторую жизнь многим.

- Расскажите, как обстоит ситуация с донорством сердца в Казахстане?

- Поскольку я практический врач, наверное, не мне судить о ситуации с донорством. Но, учитывая то количество операций, которые мы выполняем, и количество доноров, которые выявляются, думаю, ситуация обстоит нехорошая. С одной стороны менталитет общества, с другой стороны – дефицит информации, что человек может погибнуть от каких-то причин, но органы могут дать жизнь другим, кто в этом нуждается.

- Какие меры должны принимать для вовлечения большего количества людей в донорство?

- Думаю, в большей степени, неправительственные организации должны принимать меры, конечно, и государство тоже, чтобы донести людям, что такое посмертное донорство, трансплантация. Как хирург, выполняющий операцию, ни морально, ни этически, ни с юридической точки зрения не имею права популяризовать, потому что получится так, что я заинтересован в этом вопросе. Донорство развивается с развитием общества. Чем больше информации, чем выше уровень развития общества, тем больше проводится трансплантаций. В качестве примера возьмем маленькую страну - Чехию с 10 млн населением, но они в год проводят более 120 трансплантаций печени, более 50 трансплантаций легких. А в нашей стране, где проживают около 20 млн населения, мы должны выполнять около 150 операций по трансплантации сердца. То есть, 150 человек нуждаются в год в этой операции.

- А какова статистика по стране? Скольким пациентам сделали операцию по пересадке сердца в этом году?

- В этом году сделали всего две трансплантации. С одной стороны из-за незнания, с другой стороны – по причине несогласия родственников. Потому что выявляются доноры, но родственники в большинстве случаев не соглашаются. С моральной, этической точки зрения мы должны взять согласие родственников. У нас в стране действует только посмертное донорство на пересадку сердца. Только после смерти мозга можно пожертвовать сердце. Другими органами можно пожертвовать при жизни. Допустим, часть печени можно пожертвовать. Сегодня ночью провели такую операцию в Центре материнства и детства. Но это донорство от живого донора. А на сердце проводится только посмертное донорство. Это другая философия, другая сторона жизни.

- А сколько операций проведено в вашем центре?

- За 10 лет мы провели 84 трансплантации, а в год требуется 150. Отсюда можно сделать вывод, какая ситуация с донорством. Мы проводим операцию только взрослым. Для детей у нас нет программ. При нашей возможности могли бы проводить 150 операций в год.

Отметим, проект реализован в рамках программы Юбилейной конференции «Центр Сердца 10 лет: Looking back, thinking forwards», приуроченный к 10-летию Национального научного кардиохирургического центра.

Напомним, в память о донорах открылась инсталляция в Нур-Султане. В церемонии открытия приняли участие руководство Национального научного кардиохирургического центра в лице председателя правления Юрия Пя и University Medical Center, заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, известная художница Лейла Махат, зарубежные спикеры-участники конференции, сотрудники трансплант-центров и донорских стационаров, а также реципиенты и родные доноров. Автором инсталляции стал казахстанский скульптор Эдуард Казарян.