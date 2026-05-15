Ежедневно в Астане фиксируют 1,5 тысячи нарушений ПДД

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев рассказал о результатах работы Центра организации дорожного движения за год в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе совместного заседания палат Парламента сенатор Ляззат Рысбекова напомнила, что в прошлом году были приняты поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности уличной дорожной сети и снижение уровня загрязнения окружающей среды на территории столицы.

— В (рамках — ред.) реализации закона был создан Центр организации дорожного движения, в функции которого входят вопросы мониторинга использования паркингов и парковок, управление светофорами, транспортными потоками, объектами транспортной инфраструктуры и т. д. В этой связи вопрос: как это повлияло на уровень безопасности дорожного движения столицы и какие положительные результаты были получены за год функционирования Центра? — спросила депутат.

В ответ замакима Астаны Ерсин Отебаев сообщил, что на сегодняшний день Центр организации дорожного движения оснащен 12 комплексами мониторинга охватывающими город.

— В день фиксируется 1500 нарушений. С момента открытия компании работает система эвакуации, что обеспечивает безопасный проезд, убирает преграды с проезжей части. Также есть нормативные изменения, которые мы внесли в закон о цифровизации, где будут автоматизированы нарушения ПДД, — добавил Отебаев.

Ранее Парламент одобрил проект Конституционного закона РК «О статусе столицы Республики Казахстан» в первом чтении.



