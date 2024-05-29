Ежедневно в Астане в очередь в детсад встают около 70 детей

В Астане своей очереди в детские сады ждут 47 тысяч детей. Ежедневно в очередь встают около 70 детей. Такие данные привели в Управлении образования города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, сегодня в Астане функционируют 546 дошкольных организаций, из них государственных - 100, частных, где размещен госзаказ - 446. В общем, они охватывают 68 тысяч детей.

- Сегодня в очереди в детские сады стоят 47 тысяч детей, из них те, кому от 2 до 6 лет - 37 тысяч. Мы стараемся открывать места, но в связи с большой рождаемостью в Астане эта потребность сильно растет. Также сильно влияет приток населения. В день в очередь встают около 70 детей, - сообщила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения УО Айгуль Ережепова.

Она отметила, что 4 июня в Астане начнется комплектование в детские сады на новый 2024-2025 учебный год, которое продлится до 29 июня. Будет распределено 28 тысяч мест. Но и это не полностью решит проблему дефицита мест.

- Есть частные детские сады, мы также предоставляем в них места. Но не всем нужны детские сады, у кого-то есть няни, кто-то занимается на дому, в развивающих центрах. Дошкольное образование - необязательное, - добавила А.Ережепова.

Ранее сообщалось, что в текущем году по стране функционирует 11 346 организаций дошкольного обучения и воспитания. В 2024 году планируется начать реновацию 229 государственных детских садов. Реновация будет направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей.