229 детсадов пройдут реновацию в 2024 году

Сегодня в стране функционирует 11 346 организаций дошкольного обучения и воспитания. В текущем году планируется начать реновацию 229 государственных детских садов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Реновация дошкольных организаций образования направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей. Так, по итогам прошлого года завершена модернизация 198 объектов. В них проведены капитальный и текущий ремонты, обновлена компьютерная техника.

- Мы стремимся создать лучшие условия для обучения и развития наших детей. Реновация дошкольных организаций - это инвестиция в будущее, которое стремимся сделать ярким и успешным для каждого ребенка, – отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Помимо этого, в республике открываются новые и расширяются сети детских садов. За последние 3 года сеть дошкольных организаций увеличилась на 801 объект. За 5 лет очередность в детские сады снизилась двое, составив охват детей от 2 до 6 лет – 91%. В этом году планируется довести этот показатель до 92,5%.