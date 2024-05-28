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    12:15, 28 Май 2024 | GMT +6

    229 детсадов пройдут реновацию в 2024 году

    детсад
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Сегодня в стране функционирует 11 346 организаций дошкольного обучения и воспитания. В текущем году планируется начать реновацию 229 государственных детских садов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Реновация дошкольных организаций образования направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей. Так, по итогам прошлого года завершена модернизация 198 объектов. В них проведены капитальный и текущий ремонты, обновлена компьютерная техника.

    - Мы стремимся создать лучшие условия для обучения и развития наших детей. Реновация дошкольных организаций - это инвестиция в будущее, которое стремимся сделать ярким и успешным для каждого ребенка, – отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

    Помимо этого, в республике открываются новые и расширяются сети детских садов. За последние 3 года сеть дошкольных организаций увеличилась на 801 объект. За 5 лет очередность в детские сады снизилась двое, составив охват детей от 2 до 6 лет – 91%. В этом году планируется довести этот показатель до 92,5%.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Правительство РК Дошкольное образование
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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