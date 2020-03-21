Ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продтовары – акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщил заместитель акима Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всем рынкам и магазинам мы круглые сутки два раза в день получаем сводку, определенное повышение цен отмечается в связи девальвацией нацвалюты, это влияет на цену. По значимым товарам мы сейчас мониторим и выделили из бюджета пять миллиардов тенге для стабфонда, чтобы обеспечить в ближайшие три месяца запасы по социально значимым товарам и стабилизировать цену. В этом направлении сейчас контракты заключаются. С понедельника будем реализовывать. У нас были запасы в районе 12 тыс. тонн на прошлой неделе, это мы активно сейчас реализуем через сети «Small», «Magnum». Цены по социально значимым товарам в этих маркетах держатся», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что есть определенный рост по оптовым ценам.

«В этом плане с крупными товаропроизводителями заключаем договора, чтобы в городе этот вопрос стабилизировать», - отметил замакима.