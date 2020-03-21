+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 17 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продтовары – акимат Алматы

21 Марта 2020 13:14
Поделиться:
Ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продтовары – акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщил заместитель акима Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице развернут стационар на 1051 койку
#StayHome: киберспортивный турнир с призовым фондом в 12 млн тенге объявлен в Казахстане Айдос Укибай: Бизнес поддержал инициативу Елбасы Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области

«По всем рынкам и магазинам мы круглые сутки два раза в день получаем сводку, определенное повышение цен отмечается в связи девальвацией нацвалюты, это влияет на цену. По значимым товарам мы сейчас мониторим и выделили из бюджета пять миллиардов тенге для стабфонда, чтобы обеспечить в ближайшие три месяца запасы по социально значимым товарам и стабилизировать цену. В этом направлении сейчас контракты заключаются. С понедельника будем реализовывать. У нас были запасы в районе 12 тыс. тонн на прошлой неделе, это мы активно сейчас реализуем через сети «Small», «Magnum». Цены по социально значимым товарам в этих маркетах держатся», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что есть определенный рост по оптовым ценам.

«В этом плане с крупными товаропроизводителями заключаем договора, чтобы в городе этот вопрос стабилизировать», - отметил замакима.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат, Цены и тарифы, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив