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    13:41, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Ездить по автобусным линиям вне часов пик разрешили на одной из улиц в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобилистам разрешили ездить по автобусной полосе вне часов пик на участке проспекта Райымбек батыра в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении городской мобильности города сообщили, что изменения в существующую схему организации дорожного движения по выделенным полосам для общественного транспорта внесены в качестве пилотного режима на участке дороги по проспекту Райымбек батыра от улицы Саина до улицы Яссауи в восточном и западном направлениях.

    Там же установлены знаки дополнительной информации (таблички) 7.5.6 «Время действия» (7:30-9:30 и 17:00-20:00) к имеющимся информационно-указательным знакам 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств», а также перенастроены камеры фото-видеофиксации.

    В акимате отметили, что изменения произошли в рамках поручения Президента РК о принятии мер по эффективному выстраиванию автомобильных потоков внутри городов .

    Напомним, в прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев Правительству и акимам поручил решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Глава государства тогда подчеркнул, что подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Алматы
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