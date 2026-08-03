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    ExxonMobil намерена сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли Казахстана

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном
    Фото: primeminister.kz.

    Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, а также перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном
    Фото: primeminister.kz

    Олжас Бектенов отметил вклад ExxonMobil в укрепление потенциала нефтегазового сектора Казахстана. Правительство заинтересовано в укреплении взаимовыгодных связей, успешной реализации действующих проектов и создании новых возможностей для сотрудничества.

    Дэн Амманн представил планы ExxonMobil в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    Дэн Амманн представил планы ExxonMobil по перспективам деятельности в Казахстане и подтвердил намерение компании сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли страны.

    В ходе встречи внимание уделено внедрению современных технологий, повышению эффективности производственных процессов и развитию геологоразведочных работ.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по ключевым направлениям сотрудничества.

    Ранее Премьер-министр РК поручил Минэнерго выработать план по увеличению добычи нефти и газа.

    Нефть/газ Правительство РК Энергетика Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор