ExxonMobil намерена сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли Казахстана

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, а также перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов отметил вклад ExxonMobil в укрепление потенциала нефтегазового сектора Казахстана. Правительство заинтересовано в укреплении взаимовыгодных связей, успешной реализации действующих проектов и создании новых возможностей для сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Дэн Амманн представил планы ExxonMobil по перспективам деятельности в Казахстане и подтвердил намерение компании сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли страны.

В ходе встречи внимание уделено внедрению современных технологий, повышению эффективности производственных процессов и развитию геологоразведочных работ.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по ключевым направлениям сотрудничества.

Ранее Премьер-министр РК поручил Минэнерго выработать план по увеличению добычи нефти и газа.