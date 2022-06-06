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Exit-poll: 79,4% казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

Автор:  
Серик Сабеков
6 Июня 2022, 00:48
Exit-poll: 79,4% казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В результате Exit-poll 79,4% казахстанцев проголосовали за поправки и изменения в Конституцию. Об этом сообщила директор общественного объединения «Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии» Татьяна Башарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное объединение «Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии» провело Exit-poll на выходе из избирательных участков. Опрос проводился на 375 участках, в том числе на 225 городских и 150 сельских. Опрошено более 15 тысяч человек. Погрешность результатов исследования составляет 2,7 процента. Институт демократии exit poll проводит не первый раз. Они проводили эту процедуру в Казахстане в период избирательных кампаний с 2007 года по адаптированной методике», - сказала директор объединения в прямом эфире телеканала КТК.

Она отметила, что на выходе из избирательных участков гражданам задавали вопрос: «Голосовали ли вы за или против изменений в Конституцию?».

Также интервьюеры зафиксировали активность голосующих.

«По итогам Exit poll участие в референдуме составило 66,3 %. Проголосовало за - 79,4, против - 20,6 %», - уточнила Татьяна Башарина.


Конституция   Общество   Референдум  
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