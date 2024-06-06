Евровыборы начались: в Нидерландах открылись избирательные участки

Выборы в Европейский парламент стартовали: в четверг утром в Нидерландах открылись избирательные участки, и граждане этой страны начали голосовать. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

В течение следующих трех дней остальные 26 стран-членов постепенно последуют этому примеру. Предварительные результаты станут известны уже в воскресенье вечером.

Голосование проходит в нестабильное, неопределенное время для блока, который за несколько лет пережил один за другим несколько кризисов, которые серьезным образом повлияли на его политику, бросили вызов старым убеждениям, углубили экзистенциальные страхи.

Высокие потребительские цены, потеря покупательной способности, растущее социальное неравенство — все это на первом месте для избирателей, идущих на выборы, и именно эти вопросы должны стать приоритетными для ЕС.

373 миллиона избирателей, имеющих право голоса, придут на избирательные участки, чтобы выбрать 720 членов Европейского парламента, чей мандат продлится пять лет и повлияет на законодательство, призванное решить растущие проблемы, стоящие перед блоком.

Неудивительно, что одной из особенностей этого избирательного цикла стало восхождение ультраправых партий, поскольку эти силы с их радикальными предложениями, как правило, процветают во времена тревоги и отчаяния. «Национальное объединение» Франции, «Братья Италии», «Партия свободы» в Нидерландах, «Фламандский интерес» в Бельгии и Австрийская партия свободы — одни из тех, кто, по прогнозам, покажет хорошие результаты и увеличит свое представительство в Европарламенте.

Поскольку либералы и зеленые теряют места, а социалисты, как ожидается, сохранят имевшиеся мандаты, эти тенденции предвещают поворот вправо, что затруднит или сделает невозможным повторение амбициозных законодательных усилий последних пяти лет.