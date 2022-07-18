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Евросоюз закупает дополнительные дозы вакцин против оспы обезьян
18 Июля 2022 20:46

Евросоюз закупает дополнительные дозы вакцин против оспы обезьян

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Орган Европейской комиссии по обеспечению готовности и реагирования в области здравоохранения (HERA) закупил дополнительные 54 тыс. 530 доз вакцины третьего поколения от оспы обезьян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Еврокомиссия приобрела препараты у компании «Bavarian Nordic», в результате чего общее количество доз, закупленных для государств-членов Евросоюза в ответ на продолжающуюся вспышку оспы обезьян, достигло 163 тыс. 620.

Поставки вакцин против оспы обезьян, финансируемых ЕС, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы, а также в течение оставшейся части года в государства – члены ЕС, Норвегию и Исландию.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес сказала: «Я обеспокоена растущим числом случаев оспы обезьян в ЕС. Сейчас у нас более 7 тыс. случаев заболевания в ЕС, что почти на 50 % больше, чем неделю назад. Мы быстро отреагировали и через Европейское управление по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) уже доставили около 25 тыс. доз в шесть государств-членов. В настоящее время мы закупили более 160 тыс. доз вакцин для оперативного реагирования на прогрессирующее распространение этого вируса».




Фото: www.flashnord.com


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Автор:
Корреспондент
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