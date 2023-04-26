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Евросоюз вводит усиленный контроль над YouTube, Facebook, Instagram и TikTok

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 09:30
Евросоюз вводит усиленный контроль над YouTube, Facebook, Instagram и TikTok

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз с августа вводит усиленный контроль над 19 онлайн-платформами, в том числе и соцсетями, и поисковыми системами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

«Сегодня комиссия приняла первые решения в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA), определив 17 крупнейших онлайн-платформ и две крупные онлайн-поисковых системы, которые охватывают не менее 45 миллионов активных пользователей в месяц», – говорится в сообщении.

К 25 августа эти платформы обязаны выполнить новые обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах. Эти обязательства направлены на расширение прав и возможностей и защиту пользователей в интернете, в том числе несовершеннолетних.

Вводится контроль в отношении следующих платформ:

Alibaba AliExpress,

Amazon Store,

Apple AppStore,

Booking.com,

Facebook,

Google Play,

Google Maps,

Google Shopping,

Instagram,

LinkedIn,

Pinterest,

Snapchat,

TikTok,

Twitter,

Wikipedia,

YouTube,

Zalando,

Bing,

Google Search.


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