Евросоюз упрощает оформление шенгенских виз для Турции

По данным Рейтерс, европейский дипломат в Анкаре также призвал к возобновлению переговоров о безвизовом режиме для турецких граждан.

В течение многих лет граждане Турции жаловались на визовую систему ЕС. На что Евросоюз заявил, что процессы, управляемые аккредитованными визовыми агентствами, были медленными из-за большого количества заявлений, и что он обсуждает с Анкарой возможные пути решения.

Посол Томас Ханс Оссовски сказал, что новые правила помогут решить жалобы турок на длительные бюрократические процедуры, но предупредил, что этого недостаточно для окончательного решения проблем.

«Это будет намного проще и намного быстрее для граждан Турции», — сказал Т.Оссовски журналистам в Анкаре, имея в виду новое решение Европейской комиссии, вступившее в силу с 15 июля и упрощающее получение многократных виз для турецких граждан.

Так, граждане Турции, которые ранее правильно оформляли шенгенские визы, смогут получить шестимесячную визу уже при подаче второго заявления, а затем однолетние, трехлетние и пятилетние многократные визы.

Министерство иностранных дел Турции приветствовало этот шаг и заявило, что турецкие институты и Еврокомиссия будут продолжать добиваться дальнейшего упрощения визового режима.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что эта мера является «облегчением, которого их граждане ждали долгое время».

О.Болат также сообщил государственному информационному агентству Anadolu, что Турция хочет начать переговоры о модернизации таможенного союза с ЕС и распространении сферы действия соглашения на сферы услуг и электронной коммерции.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, но процесс ее вступления был заморожен на долгие годы из-за различных проблем, от прав человека до отступления от демократии. В последнее время появились признаки активизации взаимодействия и экономического сотрудничества.

Посол ЕС в Турции Т.Оссовски добавил, что ЕС более десяти лет предлагал Турции обсуждение возможности безвизового въезда, и подчеркнул необходимость возвращения к процессу либерализации.

«Безвизовый режим действует со всеми странах-кандидатами в ЕС, кроме Турции, — сказал он. — Необходимо срочно возобновить обсуждение введения безвизового режима.

Еврокомиссия готова возобновить официальные переговоры после лета и работать с Анкарой над выполнением шести оставшихся критериев, предусмотренных дорожной картой по либерализации визового режима, — заверил европейский посол.

Мы готовы, Европейская комиссия готова тесно сотрудничать с турецкими властями», — сказал он.

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