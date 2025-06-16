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    11:44, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Как получить «золотую визу» в Казахстане

    Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров рассказал о новых правилах получения инвесторской визы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    виза
    Фото: montsame

    По его словам, Казахстан имеет лучший инвестиционный климат в регионе. С момента обретения независимости страна привлекла более 425 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет примерно 70% всего объёма прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии.

    Казахстан сделал ещё один шаг навстречу международному бизнесу. Недавно утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнѐрства.

    — Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тыс. долл. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы, — сообщил Алибек Куантыров в ходе Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай — Центральная Азия».

    «Золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

    Теги:
    Инвестиции Виза Иностранцы МИД РК Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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