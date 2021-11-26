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Евросоюз: справка о вакцинации будет действительна 9 месяцев

26 Ноября 2021 04:10
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Евросоюз: справка о вакцинации будет действительна 9 месяцев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия рекомендовала ограничить девятью месяцами срок действия сертификата о вакцинации против Covid-19 с 10 января 2022 года для поездок в ЕС и внутри него, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Это связано с тем, что со временем иммунитет ослабевает. Кроме того, этот в документ будет включаться информация о введении его обладателю бустерной дозы.

Если до сих пор порядок въезда из страны зависел от уровня заражения её жителей, то теперь путешественника будут беспрепятственно впускать отовсюду, если он прошёл полный курс прививок от коронавируса или переболел им.

Еврокомиссар по вопросам юстиции считает важным, чтобы все страны скоординировано перешли на новые правила:

«Один из фундаментальных принципов Евросоюза – это свобода передвижение по нему, а также фундаментальное право его граждан, – сказал Дидье Рейндерс. - Поэтому между разными странами-членами должно быть равенство сертификатов, они должны признавать справки друг друга о вакцинации, тестировании или выздоровлении. Но, разумеется, на усмотрении каждого государства остаётся внутреннее использование сертификата для доступа людей в рестораны, на различные мероприятия. Да и вообще отдельные страны могут иметь к этому свой подход».

Теперь эти предложения будут отправлены для утверждения всем странам-членам. Брюссель также призывает усилить национальные кампании вакцинации и отмечает отставание в этом некоторых столиц. Председатель Еврокомиссии высказалась также за ревакцинацию:

«Бустеры обеспечивают более высокий уровень защиты, чем первоначальная вакцинация, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Они предотвратят множество госпитализаций и смертей. Нам нужно убедить больше людей получить уколы. Четверть взрослых в ЕС всё ещё не полностью вакцинированы. Если вы не получили все нужные прививки, то вы больше подвержены риску серьезных симптомов COVID-19. Вакцинация защищает вас и других».

Страны Евросоюза за месяц до Рождества усилили борьбу с пандемией, а кое-где ввели ненадолго локдауны, чтобы не пришлось отменять для своих народов праздники. Для тех, приезжающих из-за пределов ЕС, кто получил вакцину, не признанную Европейским агентством лекарственных средств, или перенёс заболевание коронавирусом, сохраняется требование предъявлять негативный результат ПЦР-теста.


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#Евросоюз   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Европа  
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