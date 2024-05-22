Евросоюз создает первую в историю Дипломатическую академию

Сегодня Европейский совет принял решение о создании первой в истории ЕС Дипломатической академи для обучения европейских дипломатов, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Дипломатическая академия Европейского союза (EUDA) будет обеспечивать образование и подготовку дипломатов государств-членов и сотрудников институтов с целью развития и содействия общему пониманию роли ЕС в мире, распространению передового опыта в отношении дипломатии консолидации духа «европейского дипломатического корпуса».

В сообщении Европейского совета говорится, что академия будет способствовать «созданию критической массы европейских дипломатов», которые обладают более глубоким пониманием принципов, целей, ценностей, интересов и глобальной роли ЕС. Которые способны эффективно работать, будь то в Брюсселе, в делегациях ЕС или внутри своих национальных структур, когда занимаются вопросами ЕС и решают его стратегические задачи.

Образование будет осуществляться в партнерстве с Колледжем Европы, известным институтом с многолетним опытом в области образования и обучения во внешней деятельности ЕС, в течение периода, охватывающего четыре учебных года с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

EUDA будет работать под руководством Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Управляться будет Руководящим комитетом, состоящим из одного представителя, назначенного каждым государством-членом, а также представителями Европейского парламента, Совета и Комиссии.

Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов на программу обучения в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, составит чуть более 1,7 млн евро.