Евросоюз сократит выбросы на 55 процентов к 2030 году – Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Проведение 26-й конференции ООН по изменению климата - шаг в правильном направлении. С такой оценкой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия остается в пределах досягаемости; но работа еще далека от завершения. Самое меньшее, что мы можем сделать сейчас, - это как можно быстрее реализовать обещания, данные на саммите в Глазго, а затем стремиться к более высокому уровню», - отметила У.Ляйен.

Глава Еврокомиссии выразила благодарность исполнительному вице-президенту евроинститута Франсу Тиммермансу за его решающую роль в переговорах в Глазго. И всем, кто трудился над тем, чтобы соглашение КС-26 стало возможным.

У.Ляйен отметила, что в начале конференции в Глазго было поставлено три цели:

1) достичь обязательства по сокращению выбросов в течение этого десятилетия, чтобы не отстать от цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов;

2) достичь цели климатического финансирования в 100 млрд долларов в год для развивающихся и уязвимых стран;

3) в-третьих, согласовать свод правил Парижского соглашения по климату.

«Мы добились прогресса по всем трем указанным целям. Так, несколько крупных эмитентов объявили о новых целях по сокращению выбросов. Более 100 стран присоединились к Глобальному соглашению по метану. Мы начали новые партнерские отношения, чтобы поддержать страны в их переходе на чистую энергию, например, с Южной Африкой» - говорится в заявлении.

«Если все долгосрочные обязательства, объявленные в Глазго, будут выполнены, мы должны сохранить глобальное потепление ниже 2 градусов. Поэтому нам нужно работать дальше, чтобы конференция по климату в следующем году в Египте твердо поставила нас на путь ограничения глобального потепления на 1,5 градусов. Каждый должен взять на себя свою ответственность. В Евросоюзе мы сократим наши выбросы как минимум на 55% к 2030 году. И станем первыми «климатически нейтральными» к 2050 году. И продолжим поддерживать наших партнеров в ускорении их перехода к изменению климата», - отметила У.Ляйен.



