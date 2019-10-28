Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕC до 31 января 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибкой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре», - написал президент Европейского совета Дональд Туск в микроблоге Twitter в понедельник.

Речь идет о так называемой «гибкой» отсрочке выхода Великобритании из ЕС, то есть Лондон сможет покинуть блок раньше 31 января, если британский парламент одобрит соглашение о выходе раньше этого срока.

Отметим, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако стороны не успевают ратифицировать одобренное ранее соглашение о выходе к этому сроку.