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Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

28 Октября 2019 19:41
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Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕC до 31 января 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибкой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре», - написал президент Европейского совета Дональд Туск в микроблоге Twitter в понедельник.

Речь идет о так называемой «гибкой» отсрочке выхода Великобритании из ЕС, то есть Лондон сможет покинуть блок раньше 31 января, если британский парламент одобрит соглашение о выходе раньше этого срока.

Отметим, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако стороны не успевают ратифицировать одобренное ранее соглашение о выходе к этому сроку.

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Ключевые слова: Евросоюз, Великобритания,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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