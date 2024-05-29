РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 29 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз сделал заявление относительно решения парламента Грузии

    Евросоюз
    Фото: pixabay

    Во вторник Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором ЕС выражает глубокое сожаление о преодолении парламентом Грузии вето президента республики на закон о прозрачности иностранного влияния, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    - Евросоюз неоднократно подчеркивал, что закон, принятый парламентом Грузии, противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к отступлению как минимум по трем из девяти шагов (по дезинформации; по поляризации; по основным правам и участию организаций гражданского общества), изложенным в рекомендации Еврокомиссии по предоставлению Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, - отмечает официальный представитель ЕСВД Петер Стано.

    В Брюсселе призывают власти Грузии направить в обратном направлении эту тенденцию и твердо вернуться на путь ЕС.

    - Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов. ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события, - отметили в дипломатической службе ЕС.

    Ранее парламент Грузии проголосовал за отмену вето президента республики Саломе Зурабишвили относительно закона «О прозрачности иностранного влияния». Принятие этого закона вызвало критику со стороны США и Евросоюза. 

    Теги:
    В мире Законопроекты Грузия ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!