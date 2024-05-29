Евросоюз сделал заявление относительно решения парламента Грузии

Во вторник Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором ЕС выражает глубокое сожаление о преодолении парламентом Грузии вето президента республики на закон о прозрачности иностранного влияния, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

- Евросоюз неоднократно подчеркивал, что закон, принятый парламентом Грузии, противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к отступлению как минимум по трем из девяти шагов (по дезинформации; по поляризации; по основным правам и участию организаций гражданского общества), изложенным в рекомендации Еврокомиссии по предоставлению Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, - отмечает официальный представитель ЕСВД Петер Стано.

В Брюсселе призывают власти Грузии направить в обратном направлении эту тенденцию и твердо вернуться на путь ЕС.

- Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов. ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события, - отметили в дипломатической службе ЕС.

Ранее парламент Грузии проголосовал за отмену вето президента республики Саломе Зурабишвили относительно закона «О прозрачности иностранного влияния». Принятие этого закона вызвало критику со стороны США и Евросоюза.