Евросоюз раздаст десятки тысяч бесплатных проездных DiscoverEU для 18-летних

Заявки на участие принимаются с 8 по 22 апреля 2026 года. В розыгрыше могут участвовать молодые люди, родившиеся в период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года, имеющие гражданство или вид на жительство в странах Европейского союза, а также в ряде ассоциированных государств, включая Норвегию, Исландию и Турцию.

Программа DiscoverEU дает возможность путешествовать по странам Европы преимущественно на поездах и знакомиться с разными городами и культурами практически бесплатно или с минимальными расходами.

Помимо проездного, участники получают скидки на проживание, посещение музеев, культурных мероприятий и спортивных объектов в разных городах.

Отбор проходит в два этапа: сначала оцениваются ответы участников в онлайн-викторине, затем при большом количестве заявок проводится случайная жеребьевка среди тех, кто успешно прошел первый этап.

DiscoverEU Pass — это проездной, который позволяет путешествовать на поездах в течение месяца, при этом фактическое использование ограничено семью днями подряд. Маршрут можно строить самостоятельно через специальное приложение DiscoverEU Travel, выбирая любые направления внутри Европы. Путешествовать можно как индивидуально, так и в группе до пяти человек.

Наиболее популярными направлениями традиционно остаются: Италия (Рим, Флоренция, Венеция), Франция (Париж, Лион, Ницца), Испания (Барселона, Мадрид), Германия (Берлин, Мюнхен), Нидерланды (Амстердам), Чехия (Прага) и Австрия (Вена, Зальцбург).

Обычно участники выбирают от четырех до шести городов и проводят в каждом по несколько дней, стараясь выстраивать маршрут по кругу, чтобы не возвращаться тем же путем.

Программа DiscoverEU является частью образовательной инициативы Erasmus+, направленной на поддержку молодежной мобильности, культурного обмена и образования в Европе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят предложение о повышении размера штрафа для участников программы «Болашак», лишившихся стипендии.