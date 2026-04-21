    06:42, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Евросоюз раздаст десятки тысяч бесплатных проездных DiscoverEU для 18-летних

    Евросоюз открыл новый набор на программу DiscoverEU и разыгрывает 40 тысяч бесплатных железнодорожных проездных по Европе, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Заявки на участие принимаются с 8 по 22 апреля 2026 года. В розыгрыше могут участвовать молодые люди, родившиеся в период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года, имеющие гражданство или вид на жительство в странах Европейского союза, а также в ряде ассоциированных государств, включая Норвегию, Исландию и Турцию.

    Программа DiscoverEU дает возможность путешествовать по странам Европы преимущественно на поездах и знакомиться с разными городами и культурами практически бесплатно или с минимальными расходами.

    Помимо проездного, участники получают скидки на проживание, посещение музеев, культурных мероприятий и спортивных объектов в разных городах.

    Отбор проходит в два этапа: сначала оцениваются ответы участников в онлайн-викторине, затем при большом количестве заявок проводится случайная жеребьевка среди тех, кто успешно прошел первый этап.

    DiscoverEU Pass — это проездной, который позволяет путешествовать на поездах в течение месяца, при этом фактическое использование ограничено семью днями подряд. Маршрут можно строить самостоятельно через специальное приложение DiscoverEU Travel, выбирая любые направления внутри Европы. Путешествовать можно как индивидуально, так и в группе до пяти человек.

    Наиболее популярными направлениями традиционно остаются: Италия (Рим, Флоренция, Венеция), Франция (Париж, Лион, Ницца), Испания (Барселона, Мадрид), Германия (Берлин, Мюнхен), Нидерланды (Амстердам), Чехия (Прага) и Австрия (Вена, Зальцбург).

    Обычно участники выбирают от четырех до шести городов и проводят в каждом по несколько дней, стараясь выстраивать маршрут по кругу, чтобы не возвращаться тем же путем.

    Программа DiscoverEU является частью образовательной инициативы Erasmus+, направленной на поддержку молодежной мобильности, культурного обмена и образования в Европе.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят предложение о повышении размера штрафа для участников программы «Болашак», лишившихся стипендии.

    Жанар Альжанова
